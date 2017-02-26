Психологи рассказали, о чем лучше не говорить даже с друзьями

Специалисты не советуют обсуждать даже с близкими людьми проблемы сексуальной жизни.

Общество

Группа психологов озвучила мнение, что существует ряд личных тем, на которые нельзя говорить даже с самыми близкими друзьями, пишет ПС .

Специалисты не советуют обсуждать даже с близкими людьми проблемы сексуальной жизни, поскольку они касаются лишь отдельно взятого человека, и помощь со стороны будет излишней. Также не стоит делиться информацией о просчетах вашего партнера в отношении его родственников, поскольку такие новости могут быть использованы против самого жалующегося.

Кроме того, эксперты настоятельно рекомендуют воздержаться от обсуждения с друзьями вопросов измены или обмана. Так, вынесение на всеобщее обсуждение поступка одного из партнеров может стать причиной неуважения к нему со стороны близких людей.