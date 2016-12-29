Прошли похороны первого погибшего при крушении Ту-154

Всех погибших похоронят только по завершении генетических экспертиз.

Общество

Прошли похороны первого погибшего при крушении самолёта Ту-154 под Сочи, передаёт ТАСС.

Статс-секретарь - замминистра обороны Николай Панков сообщил, что похороны прошли на Федеральном военном мемориальном кладбище в среду, 28 декабря. Он отметил, что всех погибших похоронят только по завершении генетических экспертиз.

Напомним, в воскресенье, 25 декабря, при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 потерпел крушение. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля им. Александрова, журналисты и глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).