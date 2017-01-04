http://7info.ru/news/world-society/propavshego_pod_novyj_god_rjazanca_nashli_zhivym/
Пропавшего под Новый год рязанца нашли живым
Общество 114
Пропавшего под Новый год рязанца нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда
«Liza Alert Рязань» в соцсети «ВКонтакте.
Пропавшего под Новый год рязанца нашли живым
Общество 114
Об обнаружении мужчины сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда Liza Alert.
Пропавшего под Новый год рязанца нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда
Напомним, мужчина пропал 31 декабря.