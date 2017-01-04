Пропавшего под Новый год рязанца нашли живым

Об обнаружении мужчины сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда Liza Alert.

Общество

Пропавшего под Новый год рязанца нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» в соцсети «ВКонтакте.

Напомним, мужчина пропал 31 декабря.