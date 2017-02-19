Приднестровские полицейские нашли в учебном автомате письмо с афганской войны

Более 30 лет записка пролежала в прикладе учебного оружия.

Общество

Приднестровские полицейские нашли в учебном автомате письмо, написанное боевым офицером, участником афганской войны, в июне 1983 года. Об этом пишет «КП-Волгоград» со ссылкой на пресс-службу МВД Приднестровья.

По данным издания, сенсационная находка была сделана во время квалификационных испытаний личного состава на знание матчасти оружия и основ стрельбы. Экзаменационная комиссия столкнулась со странной невозможностью испытуемых извлечь пенал из приклада. Подобное произошло впервые за двадцать лет, которые автомат состоял на балансе в полиции.

Решив выяснить причину неполадки, офицеры раскрутили тыльную часть автомата. В отсеке приклада лежал плотно скрученный листок бумаги, на котором удалось прочитать следующие строки:

«Командиру подразделения… Район Шинданды – 110 духов. Каньон – Хана. Пишу открытым текстом – мы в окружении, больше держаться нет сил, духи всё наседают. Тот, кто найдет этот автомат, должен передать секретные сведения в Генштаб СССР… Командир роты подполковник Яковенко. Зам. командира роты капитан Жозлотин. 23.06.1983 год. 16:00».

Почерк на листке показывает – писавший явно очень спешил. Но, к сожалению, торопился он написать крик о помощи зря. «Секретные сведения» так и не попали к старшим по званию, ведь записка тридцать с лишним лет пролежала в прикладе автомата.

«КП-Волгоград» сообщает, что МВД сделало запросы в Российский Союз ветеранов Афганистана и приднестровскую Ассоциацию ветеранов войны в Афганистане с целью выяснить, что произошло с воинами роты Яковенко, выжил ли кто-то из них в том сражении, вернулся ли в СССР из Афганистана и так далее. Издание присоединяется к поискам и просит откликнуться близких автора записки.