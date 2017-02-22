Приднестровье готово обсуждать свой статус с Молдавией

При этом в Тирасполе настаивают на референдуме

Общество

Приднестровье готово обсуждать свой статус с Кишиневом, если за это выскажется народ и парламент Молдавии.

Об этом заявили «Известиям» в Тирасполе. О готовности к диалогу с Кишиневом сообщил председатель Верховного совета Приднестровской народной республики (ПМР) Александр Щерба.

«У нас должно быть право идти на взаимные уступки на основе референдума, проведенного в 2006 году. В Молдове, к сожалению, никакого волеизъявления народа по этому вопросу не было. Нам легче работать, когда понимаем, что занимаемся реализацией воли народа, а не отдельных должностных лиц государства», – сказал он.

Щерба добавил, что инициатива о проведении референдума должна исходить от парламента Молдавии. В этом случае, и в Приднестровье возможно проведение повторного референдума о статусе республики, считает он.

Ранее о своем желании предоставить особый статус Приднестровью не раз говорил президент Молдавии Игорь Додон, в связи с чем Россия надеется на реальные позитивные перемены в урегулировании ситуации.