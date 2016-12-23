Президент выступил за создание национального рейтингового агентства

Пресс-конференция российского лидера идёт уже более двух часов.

Общество

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Президент выступил за создание национального рейтингового агентства.

«Эти структуры должны быть абсолютно прозрачными», – сказал Путин.

По словам российского лидера, они должны иметь признание в бизнесе, иначе их создание бессмысленно.