http://7info.ru/news/world-society/prezident_vystupil_za_sozdanie_nacionalnogo_rejtingovogo_agentstva/
Президент выступил за создание национального рейтингового агентства
Общество 75
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
ТАСС.
Президент выступил за создание национального рейтингового агентства
Общество 75
Пресс-конференция российского лидера идёт уже более двух часов.
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
Президент выступил за создание национального рейтингового агентства.
«Эти структуры должны быть абсолютно прозрачными», – сказал Путин.
По словам российского лидера, они должны иметь признание в бизнесе, иначе их создание бессмысленно.