В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.
Президент рассказал о «новом технологическом укладе» страны. Он отметил, что на данный момент в России в высокотехнологические сферы вкладывается меньше средств, чем, например, страны ОЭСР. При этом, Путин отметил, что в России совсем недавно был нулевой экспорт IT-технологий, а сейчас он составляет уже $7 млрд.
Он обратил внимание на создание ТОРов, зон с особым экономическим режимом.
«Мы исходим из того, что мы должны вписаться в общемировой тренд к переходу к новой технологической революции. У нас есть для этого все шансы», – заключил президент.