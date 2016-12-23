Президент рассказал о «новом технологическом укладе» страны

Путин обратил внимание на создание ТОРов, зон с особым экономическим режимом.

Общество

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Президент рассказал о «новом технологическом укладе» страны. Он отметил, что на данный момент в России в высокотехнологические сферы вкладывается меньше средств, чем, например, страны ОЭСР. При этом, Путин отметил, что в России совсем недавно был нулевой экспорт IT-технологий, а сейчас он составляет уже $7 млрд.

Он обратил внимание на создание ТОРов, зон с особым экономическим режимом.