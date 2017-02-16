Претендент на пост президента Эквадора пообещал выдать Ассанжа США

Кандидат на должность главы государства Гильермо Лассо заявил, что лишит основателя WikiLeaks убежища в посольстве в Лондоне

Общество

Претендент на пост президента Эквадора Гильермо Лассо пообещал в случае победы на выборах пересмотреть решение о предоставлении убежища Джулиану Ассанжу, который находится в посольстве страны в Лондоне.

Адвокат основателя WikiLeaks Мелинда Тейлор заявила «Известиям» , что лишение ее подзащитного убежища будет нарушением международных соглашений.

«Эквадор предоставил убежище Джулиану Ассанжу в 2012 году. Этому предшествовала проверка, которая показала, что мой подзащитный подвергается преследованию и его ждет жестокое обращение в случае экстрадиции в США. Таким образом, было установлено, что предоставление убежища отвечает всем критериям правовых конвенций, в том числе Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года. Отменить этот статус невозможно, даже если новые власти не согласны с решением своих предшественников», — пояснила Тейлор.

Гильермо Лассо — лидер правого «Движения КРЕО» и один из двух кандидатов, имеющих реальные шансы занять президентское кресло в Эквадоре. Он — основной соперник представителя правящих сил Ленина Морено.