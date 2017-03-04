Прекращение дела о смерти человека в казанском отделении полиции признано незаконным

Такое решение по жалобе близких погибшего принял Кировский районный суд Казани.

Общество

Кировский районный суд Казани в пятницу, 3 марта, удовлетворил жалобу на прекращение уголовного дела по факту смерти человека в отделе полиции «Юдино». Решение следователя признано незаконным, сообщает издание «Idel.Реалии».

Речь в разбирательстве идёт о смерти Павла Дроздова, 45-летнего заместителя директора Казанского железнодорожного техникума Павла Дроздова, задержанного 1 февраля 2012 года, якобы из-за дебоша в одном из кафе. На следующий день после задержания мужчина скончался.

По мнению близких погибшего, смерть мужчины в расцвете сил наступила вследствие действий полицейских, запечатлённых на видео. Видеозапись из отделения полиции, которая попала и в суд, демонстрирует, что в камеру Дроздова врываются несколько полицейских, валят его на пол, бьют ногами и ставят в позу «ласточка». Позже полиция оправдается агрессивным поведением Павла Дроздова, а насчёт позы «ласточка» скажут, что на него надевали наручники.

Уголовное дело по факту смерти задержанного заводили «со скрипом», возбудили его лишь по настоянию правозащитников, а потом и вовсе прекратили. Как пишет издание, полицейских, которые избивали задержанного, уволили из отделения, и на этом всё кончилось.

Брат погибшего Сергей Дроздов подал жалобу на постановление следствия о прекращении уголовного дела. Суд признал жалобу обоснованной, а постановление следователя, соответственно, незаконным. Руководитель отдела СУ СКР по ПФО по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, обязан по решению суда устранить допущенные в деле Дроздова нарушения.