Представлен новый внедорожник Toyota Fortuner Crusade 2018

Стартовая стоимость новинки составит примерно 3 420 000 миллиона рублей.

Общество

Представители японской автокомпании представили общественности новый внедорожник Fortuner Crusade 2018 модельного года. По мнению экспертов, новинка станет главным конкурентом для моделей Mitsubishi Pajero Sport и Ford Everest Trend.

Сообщается, что Toyota Fortuner Crusade 2018 получит 2,8-литровый дизельный турбодвигатель мощностью 130 лошадиных сил. Также авто будет оснащено системой мониторинга слепой зоны и климат-контролем.