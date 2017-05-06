Представлен новый бюджетный хэтчбек Chevrolet Onix

Стоимость базовой модификации новинки составляет 1 миллион рублей.

Общество

В ближайшем будущем в Бразилии состоится официальная презентация нового бюджетного хэтчбека Chevrolet Onix, который получит спортивную модификацию Effect. На данный момент в Сети появилась информация об оснащении новинки, пишет Актуальные Новости .

Стало известно, что модель получит аэродинамический обвес, корпус наружных зеркал, 15-дюймовые затемненные диски, обновленный руль, кондиционеры, а также черные спойлеры. Что касается технических характеристик, то автомобиль имеет 1,4-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил. Машина оснащена механической коробкой передач.

Отметим, что стоимость базовой модификации Chevrolet Onix Effect составляет 1 миллион рублей.