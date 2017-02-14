Представитель филиппинского посольства прибудет в Якутск разбираться в истории с подданной Филиппин

Избиение филиппинки также стало предметом прокурорской проверки и проверки следственного комитета.

Общество

Представитель посольства Филиппин в России лично прилетит из Москвы в Якутск, дабы разобраться с насилием, которое учинил якутский полицейский над филиппинской подданной, сотрудницей клининговой фирмы, о чём РИА «7 новостей» уже сообщало.

О том, что прибытие представителя в Якутию Филиппин состоится в ближайшие дни, передаёт «Якутия.Инфо» со слов сотрудника посольства Джеффа Валдеза. Именно он обещал приехать на крайний Север.

Избиение филиппинки стало предметом прокурорской проверки и проверки следственного комитета, добавляет издание.