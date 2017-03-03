Правительство предлагает строить гостиницы в заповедниках

Минэкономразвития готовит соответствующий проект с участием заинтересованных министерств, против выступают экологи

Общество

Правительство планирует разрешить оформление земель в частную собственность в заповедниках внутри границ населенных пунктов. На этих участках также разрешат строить жилищные и туристические объекты. Такой законопроект готовит Минэкономразвити я с заинтересованным и органами исполнительной власти.

«В частности, речь идет о предоставленных гражданам земельных участках, в том числе предназначенных для жилищного строительства, которые расположены в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в связи с чем не могут быть оформлены в частную собственность», — рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В МЭР добавили, что разработка соответствующего документа ведется в рамках поручения правительства по передаче в собственность Республики Бурятия объектов инфраструктуры и земельных участков в границах ОЭЗ «Байкальская Гавань» при условии размещения на этой территории объектов туристско-рекреа ционного назначения.

Руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер считает, что одним законопроектом все вопросы об использовании территорий ООПТ будет решить сложно.

«С точки зрения нормативных актов можно будет сдать или продать землю под гостиницу, но к ней должна быть проложена дорога, а строительство дороги по действующему положению о всемирном наследии запрещено. Это может привести к международным разбирательствам », — сказал Кревер «Известиям».

Сегодня участки ООПТ изымаются решением органов власти полностью или частично из хозяйственного использования и для них установлен режим особой охраны, передача территорий в частные руки запрещена.