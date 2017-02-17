Пожилые люди стали реже ходить в поликлиники
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Медуслуги для стариков становятся менее доступны.
Пожилые люди стали реже ходить в поликлиники, поскольку медуслуги стали менее доступны.
Об этом «Известиям» сообщил директор фонда независимого мониторинга «Здоровье» Эдуард Гаврилов.
По мнению экспертов фонда такая ситуация приводит к тому, что заболевания стали выявляться в запущенной форме, что привело к росту госпитализаций пожилых людей. За пять лет число посещений поликлиник стариками упало на 26,3%, зато на 7,5% выросло количество госпитализирован
«До медицинских учреждений пожилым людям часто просто не под силу добраться, врачи-специалист
Кроме того, Счетная палата выяснила, что 17,5 тыс. населенных пунктов в России не имеют медицинской инфраструктуры, а рост цен на медицинские услуги составил 20%.
С другой стороны, директор Российского геронтологическо
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