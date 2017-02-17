Пожилые люди стали реже ходить в поликлиники

Медуслуги для стариков становятся менее доступны.

Общество

Пожилые люди стали реже ходить в поликлиники, поскольку медуслуги стали менее доступны.

Об этом «Известиям» сообщил директор фонда независимого мониторинга «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

По мнению экспертов фонда такая ситуация приводит к тому, что заболевания стали выявляться в запущенной форме, что привело к росту госпитализаций пожилых людей. За пять лет число посещений поликлиник стариками упало на 26,3%, зато на 7,5% выросло количество госпитализирован ных.

«До медицинских учреждений пожилым людям часто просто не под силу добраться, врачи-специалист ы принимают далеко от дома. В результате заболевания выявляются несвоевременно и в более запущенной форме, когда амбулаторное лечение не помогает. Поэтому требуется госпитализация с оказанием специализированн ой, более дорогой медпомощи», — рассказывает Гаврилов.

Кроме того, Счетная палата выяснила, что 17,5 тыс. населенных пунктов в России не имеют медицинской инфраструктуры, а рост цен на медицинские услуги составил 20%.

С другой стороны, директор Российского геронтологическо го научно-клиническ ого центра при Минздраве РФ Ольга Ткачева уверена, что рост госпитализаций говорит о повышении доступности медицинской помощи для пожилых.