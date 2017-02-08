Потолстевшие тигры набирают популярность в Сети

В китайском городе Харбин прошла фотосессия, в которой приняла участие целая группа крупных кошек.

Общество

В китайском городе Харбин в «Парке сибирских тигров» прошла фотосессия, в которой приняла участие целая группа пухлых амурских тигров.

Фотографии с потолстевшими хищниками вызвали бурные обсуждения среди поклонников крупных кошек. Так, одни люди с удовольствием наблюдают за животными, считая, что они стали похожи на ленивых домашних котов. Другие же обеспокоены лишним весом чересчур выросших вширь гигантов.