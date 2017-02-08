В китайском городе Харбин в «Парке сибирских тигров» прошла фотосессия, в которой приняла участие целая группа пухлых амурских тигров.
Фотографии с потолстевшими хищниками вызвали бурные обсуждения среди поклонников крупных кошек. Так, одни люди с удовольствием наблюдают за животными, считая, что они стали похожи на ленивых домашних котов. Другие же обеспокоены лишним весом чересчур выросших вширь гигантов.
По словам работников парка, животным намерено дают увеличенный рацион. Это помогает кошкам запастись запасом жира на холодное время года, передает ФАН.