Посетители парка «Зарядье» вытоптали не менее 10 тысяч растений

А часть растений забрали с собой

Общество

Посетители столичного парка «Зарядье» (расположен на месте снесенной гостиницы «Россия») в течение двух дней уничтожили около 10 тысяч растений. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на начальника отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игоря Сафиуллина. По словам господина Сафиуллина, посетители уничтожили около 30 процентов зеленого покрова в зоне северного ландшафта.

Причина – посетители любят отдыхать на траве.

Кроме того, Сафиуллин обратил внимание на то, что некоторые гости парка забирают некоторые растения с собой. Именно поэтому парк лишился калужницы болотной, которая занесена в Красную книгу.

Для справки.

Сколько стоит парк?

Первоначальный бюджет проекта на 2014—2016 годы оценивался в 5,08 млрд рублей, из которых к началу 2014 года было потрачено 2,77 млрд. Сергей Кузнецов в интервью радиостанции Эхо Москвы озвучивал «рабочую цифру» в промежутке от 4,5 до 9 млрд рублей. К ноябрю 2014 года смета увеличилась до 12,8 млрд — дополнительные 7,7 млрд были потрачены на снос существующей застройки, прокладку коммуникаций и строительство новых объектов.

Впоследствии Управление гражданского строительства Москвы называло сумму в 13,3 млрд рублей, из которых 5,9 отводились непосредственно на организацию парка, 5,4 — на возведение филармонии и 575 млн рублей на благоустройство Москворецкой набережной. На 2017 год итоговая смета по строительству комплекса составляет 22-27 млрд рублей.

По данным «Коммерсанта», основным инвестором проекта является мэрия, генподрядчиком выступает инжиниринговая компания АО «Мосинжпроект». Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин пояснил, что московские власти «сознательно отказались от привлечения инвесторов в этот проект. Если привлекать инвесторов, тогда они будут просить коммерческие площади, а в этом случае идея парка может быть изменена».