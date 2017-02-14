Порноактриса из Тулы рассказала, чем отличаются любовники из разных стран

Русские мужчины, по словам Евы Бергер, не лучшие любовники.

Общество

Порноактриса Ева Бергер, бывшая в своё время тульской учительницей, в интервью изданию «Сноб» рассказала о своей работе в порно, а также поделилась своим мнением о любовниках из разных стран.

По её словам, лично для неё лучшими в сексе являются французы, любящие долгую прелюдию и глубокие поцелуи с языком. Испанцы обладают бешеной сексуальной энергией, много говорят и смеются, а итальянцы обидчивы, редко бреются и ещё реже моются. Афроамериканцы нежны и боязливы, в сексе аккуратны и неагрессивны, англичане холодны, но обладают отличной эрекцией.

А вот русские мужчины, по словам Евы Бергер, не лучшие любовники. Поэтому не случайно, что в мире так мало русских актёров порно и так много порноактрис. В нашей стране сначала «не было секса», затем он стал прелюбодеянием, а теперь закрыли ещё и популярный порносайт.