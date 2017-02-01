Работники портала «Hi-tech Mail.ru» обнародовали результаты конкурса, в ходе которого российские пользователи выбирали лучший смартфон 2016 года. Свое мнение высказали порядка 160 тысяч человек, пишет ЭС.
Сообщается, что победителем голосования стал «Samsung Galaxy S7 Edge». За смартфон отдали свои голоса порядка 17 процентов респондентов. По мнению экспертов, люди высоко оценили камеру телефона.
Также в рейтинг лучших смартфонов попали такие модели, как «iPhone 7 Plus», «Xiaomi Mi Mix, «Sony Xperia ZX».
Отметим, что победителем номинации «Фэйл года 2016» оказался «Samsung Galaxy Note 7», который получил дурную славу из-за взрывоопасных батарей.