Пользователи выбрали лучший смартфон 2016 года

Победителем интернет-голосования стал «Samsung Galaxy S7 Edge».

Общество

Работники портала «Hi-tech Mail.ru» обнародовали результаты конкурса, в ходе которого российские пользователи выбирали лучший смартфон 2016 года. Свое мнение высказали порядка 160 тысяч человек, пишет ЭС .

Сообщается, что победителем голосования стал «Samsung Galaxy S7 Edge». За смартфон отдали свои голоса порядка 17 процентов респондентов. По мнению экспертов, люди высоко оценили камеру телефона.

Также в рейтинг лучших смартфонов попали такие модели, как «iPhone 7 Plus», «Xiaomi Mi Mix, «Sony Xperia ZX».

Отметим, что победителем номинации «Фэйл года 2016» оказался «Samsung Galaxy Note 7», который получил дурную славу из-за взрывоопасных батарей.