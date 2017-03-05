Пользователи «ВКонтакте» обзавелись новыми возможностями

Теперь любой человек сможет совместить непрерывное общение с заказом еды или билетов в кино.

Общество

Программисты самой популярной в России социальной сети «ВКонтакте» предоставили своим пользователям новые уникальные возможности. Так, теперь любой человек сможет совместить непрерывное общение с заказом еды или билетов в кино, пишет Svopi .

Сообщается, что, открыв паблик функций под названием «Сервис», любой юзер получает возможность заказать еду и билеты в кинотеатр на дом. Заполнив своеобразную форму заказа, он немедленно получит то, что хотел.

По мнению представителей соцсети, новые функции смогут удержать почитателей, и привлечь еще более широкий круг подписчиков. Также буквально в ближайшее время ожидается еще больше обновлений, так что пользователи останутся максимально довольными.