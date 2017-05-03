В Сети появились снимки нового кроссовера Range Rover Evoque, который проходит дорожные тесты на дорогах Великобритании. Сообщается, что производители испытывали скоростные качества новинки, пишет OAnews.
По мнению разработчиков, внедорожник составит конкуренцию моделям Porsche Macan Turbo и Alfa Romeo Stelvio QV. Ожидается, что авто будет оснащено 2-литровым турбодвигателем мощностью от 200 до 250 лошадиных сил. При этом многие эксперты считают, что в будущем может появиться электрическая или гибридная версия кроссовера. Что касается внешности нового автомобиля, то, скорее всего, произойдет замена подвески, изменение решетки радиатора и оптики.
Отметим, что презентация Range Rover Evoque запланирована на вторую половину 2018 года.