Пользователи увидели секретные фото кроссовера Range Rover Evoque

Презентация новинки запланирована на вторую половину 2018 года.

Общество

В Сети появились снимки нового кроссовера Range Rover Evoque, который проходит дорожные тесты на дорогах Великобритании. Сообщается, что производители испытывали скоростные качества новинки, пишет OAnews .

По мнению разработчиков, внедорожник составит конкуренцию моделям Porsche Macan Turbo и Alfa Romeo Stelvio QV. Ожидается, что авто будет оснащено 2-литровым турбодвигателем мощностью от 200 до 250 лошадиных сил. При этом многие эксперты считают, что в будущем может появиться электрическая или гибридная версия кроссовера. Что касается внешности нового автомобиля, то, скорее всего, произойдет замена подвески, изменение решетки радиатора и оптики.

Отметим, что презентация Range Rover Evoque запланирована на вторую половину 2018 года.