Пользователи увидели первые снимки смартфона Huawei Honor 9

Новинка получит дизайн своего предшественника, однако производитель внес несколько изменений.

Общество

В Сети выложены первые фотографии долгожданного смартфона Honor 9 от известного китайского производителя «Huawei». Данные снимки подтвердили ряд прогнозов по поводу оснащения новинки, в частности в гаджете действительно не будет 3,5-мм разъема для наушников, пишет Discover24 .

Выяснилось, что девайс в целом получит дизайн своего предшественника, однако производитель внес несколько изменений. Так, сканер отпечатков теперь будет внедрен в кнопке Home, также устройство получит сдвоенную камеру.

Также стало известно, что Huawei Honor 9 будет иметь стеклянный корпус и широкий дисплей. Ожидается, что телефон будет оснащен технологией защиты от воды и пыли и мощным аккумулятором.