Пользователи увидели первые фото смартфона LG G6 Mini

На данный момент официальное подтверждение выхода новинки отсутствует.

Общество

Сотрудники портала «Technobuffalo.com» поделились с пользователями Сети первыми снимками уменьшенной версии флагманского смартфона LG G6. На данный момент официальное подтверждение выхода новинки отсутствует, пишет Life .

Как стало известно, гаджет LG G6 Mini будет оснащен 5,4-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9.

Стоит отметить, что в феврале текущего года представители южнокорейского производителя зарегистрировала две новых торговых марки, а именно LG G6 Mini и LG G6. Это свидетельствует о том, что данный телефон может появиться на мировом рынке.