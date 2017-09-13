Поклонская потребовала отозвать у «Матильды» прокатное удостоверение



Общество

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская потребовала отозвать прокатное удостоверение фильма «Матильда». Об этом госпожа Поклонская заявила журналистам в среду, 13 сентября.

- Исходя из того, что прокатное удостоверение было выдано слишком быстро - в течение суток, наверное, поэтому Общественному совету не удалось посмотреть этот фильм. Я думаю, что этот вопрос не является невозвратным. К нему можно возвратиться. Есть процедура отзыва прокатного удостоверения, - отметила Поклонская.

По словам Поклонской, возможный пересмотр решения о предоставлении прокатного удостоверения вызван негативной реакцией в обществе.

Напоминаем, что фильм «Матильда» должен выйти в прокат 26 октября 2017 года. В фильме рассказывается о взаимоотношениях между будущим императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской.

Для справки (по данным Википедии).

Ната́лья Влади́мировна Покло́нская (род. 18 марта 1980 года, пос. Михайловка, Ворошиловградская область, УССР, СССР) — российский государственный деятель, юрист, политик, офицер. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны России, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года