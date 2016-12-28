Под Владимиром появится дом-интернат имени Доктора Лизы

Интернат для престарелых и инвалидов откроют в городе Вязники в 2017 году.

Общество

Под Владимиром появится дом-интернат для престарелых и инвалидов имени Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, передаёт Т АСС.

Интернат откроют в городе Вязники в 2017 году.

«Присвоить интернату имя Елизаветы Глинки – это одно из предложений, пока процедура не запущена, интернат строится и будет запущен в 2017 году», – отметил вице-губернатор региона Михаил Колков.

Данную инициативу также озвучила губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Напомним, Елизавета Глинка находилась на борту самолёта Ту-154, потерпевшего крушение над Чёрным морем. Она была исполнительным директором фонда «Справедливая помощь», членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.