Подписчики раскритиковали фигуру Анастасии Костенко

Дмитрий Тарасов показал всем фигуру своей невесты Анастасии Костенко.

Общество

Игрок ФК «Локомотив» Дмитрий Тарасов выложил фотографию в Instagram, подписав ее хештегом #любовьесть, сообщает VistaNews . Тарасов накануне сделал предложение своей возлюбленной Анастасии Костенко. Важное событие состоялось на Мальдивах, где пара отдыхает уже несколько дней.

Большинство подписчиков раскритиковали этот снимок Тарасова и Костенко. Невесту Дмитрия назвали «пиявкой», отметили, что Анастасия Костенко руками показывает, какие будут у Дмитрия Тарасова «рога» после ее измен. Поклонники так же были удивлены тем, что спортсмен повторяется, ведь похоожая фотография у него была и с Ольгой Бузовой.

Подписчики обратили особое внимание на руки Анастасии Костенко, которые, по их мнению, выглядят очень странно, будто обрабатывались с помощью графического редактора.