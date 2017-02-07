Под действием антибиотиков вирусы мутируют, но не сдаются

Британские учёные исследовали «теневую» сторону воздействия антибиотиков.

Общество

Учёные из Великобритании проводили исследования с участием кишечной палочки и препарата доксициклин, чтобы выяснить не только благотворные, но и негативные последствия употребления антибиотиков. О результатах исследования пишет ИА «Народные новости» во вторник, 7 февраля.

Самым неприятным последствием оказалось, что под воздействием антибиотиков бактерии мутируют. После начала действия препарата бактерии увеличивались в росте, а также начинали усиленно размножаться, так, что их делалось в три раза больше, чем до лечения. Численный рост бактерий не прекращался даже после отмены лекарственного средства.

В ходе такого лечения кишечная палочка только приобретала устойчивость к антибиотикам.

Некоторые вирусы, сообщает издание, на фоне применения Доксициклина начинали строить свою ДНК в чужом организме. Учёные считают эту способность вирусов нежелательной для организма: бактерии остаются неактивными, но передаются в организме из поколения в поколение. Следовательно, могут сложиться условия, которые они, бактерии, сочтут благоприятными для активации.

Как быть с мутациями вирусов, порождённых антибиотиками, научный мир пока не решил.