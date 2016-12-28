Платные парковки появятся в Подмосковье в следующем году

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, это решение поддерживают жители.

Общество

Платные парковки появятся в Подмосковье в следующем году, передаёт RT.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что в правительстве Московской области создана рабочая группа по разработке удобной парковки в Московской области.

«В определённых местах наших городов парковка будет платной. Это совершенно очевидно, это поддерживают жители», — отметил он.

По словам Воробьёва, систему оплаты и наказания за неправильную парковку запустят в 2017 году.