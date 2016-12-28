http://7info.ru/news/world-society/platnye_parkovki_pojavjatsja_v_podmoskove_v_sledujuschem_godu/
Платные парковки появятся в Подмосковье в следующем году
Общество 91
Платные парковки появятся в Подмосковье в следующем году, передаёт
RT.
Платные парковки появятся в Подмосковье в следующем году
Общество 91
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, это решение поддерживают жители.
Платные парковки появятся в Подмосковье в следующем году, передаёт
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что в правительстве Московской области создана рабочая группа по разработке удобной парковки в Московской области.
«В определённых местах наших городов парковка будет платной. Это совершенно очевидно, это поддерживают жители», — отметил он.
По словам Воробьёва, систему оплаты и наказания за неправильную парковку запустят в 2017 году.