Пять советов для родителей: смартфон с пользой для школьника
Общество 112
Как же оставаться с ребёнком на связи и обезопасить его нахождение в интернете? Как избежать лишних расходов на случайные онлайн-покупки ребёнка? Ответы на эти и другие вопросы рассмотрим в материале ниже.
С началом учебного года многие родители задаются вопросом, как угодить школьнику с выбором смартфона и при этом сделать его максимально безопасным для своего чада. По данным исследования антивирусной компании
Сегодня на рынке представлено множество недорогих девайсов, которые удовлетворят и запросы юных пользователей современными характеристиками, и будут привлекательными по стоимости для родителей. В настоящее время можно подобрать гаджет в ценовом диапазоне от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от функций смартфона. Например,
Чтобы ваш любимый абонент не уходил «в минус» и оставался на связи, важно подобрать оптимальный тарифный план. В настоящее время удобные пакетные тарифные планы «
Также рекомендуем раз в неделю проверять баланс SIM-карты ребенка с помощью USSD-команды *100# или подключенные платные услуги, проверив их командой *583# (для абонентов МегаФона). Это поможет выявить случайно совершенные ребенком покупки в интернете.
Оградить ребёнка от подозрительных сайтов – верный способ защитить его. Для этого разработана услуга
Каждый пользователь мобильного интернета должен знать о наиболее распространенных способах мошенничества, таких как просьбы сообщить пароль, «липовые» акции, обновление антивируса. Нельзя отвечать на звонки и SMS с незнакомых номеров. Мошенники ежедневно изобретают новые способы обмана, которому подвержены, в первую очередь, дети. Разговаривайте со своим ребенком о возможных угрозах в интернете, он должен знать, как действовать в таких ситуациях.
После школы дети часто гуляют одни или могут уйти в гости к другу, забыть про смартфон и не отвечать на звонки. Для своего спокойствия подключите услугу