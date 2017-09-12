Пять советов для родителей: смартфон с пользой для школьника

Как же оставаться с ребёнком на связи и обезопасить его нахождение в интернете? Как избежать лишних расходов на случайные онлайн-покупки ребёнка? Ответы на эти и другие вопросы рассмотрим в материале ниже.

Общество

С началом учебного года многие родители задаются вопросом, как угодить школьнику с выбором смартфона и при этом сделать его максимально безопасным для своего чада. По данным исследования антивирусной компании ESET , опросившей пользователей накануне Дня знаний, 81% школьников выходят в интернет каждый день, преимущественно в поисках развлекательного контента. Как же оставаться с ребёнком на связи и обезопасить его нахождение в интернете? Как избежать лишних расходов на случайные онлайн-покупки ребёнка? Ответы на эти и другие вопросы рассмотрим в материале ниже.

Выбираем смартфон для школьника

Сегодня на рынке представлено множество недорогих девайсов, которые удовлетворят и запросы юных пользователей современными характеристиками, и будут привлекательными по стоимости для родителей. В настоящее время можно подобрать гаджет в ценовом диапазоне от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от функций смартфона. Например, Samsung J120F Galaxy J1 2016 LTE - одно из лучших предложений по соотношению «цена-качество». В интернет-магазине «МегаФон» его можно купить за 6990 рублей. Micromax Q415 LTE Black , бюджетный 4G – смартфон, по акции в интернет-магазине обойдется в 2990 рублей. Сейчас также действует специальное предложение для школьников : МегаФон дарит планшет за покупку смартфона ZTE, который поддерживает 4G+ (LTE). Школьный комплект: смартфон ZTE Blade V8 Lite Blue + планшет Prestigio PMT3118 до 30 сентября представлен по цене 9990 рублей.

Контролируем расходы на связь

Чтобы ваш любимый абонент не уходил «в минус» и оставался на связи, важно подобрать оптимальный тарифный план. В настоящее время удобные пакетные тарифные планы « Включайся! » позволяют выбрать тариф в соотношении «интересы абонента – объем услуг - цена». Так, например, за 300 рублей в месяц вашему школьнику будет доступно 350 минут на звонки, 100 SMS, 6 Гб интернета и безлимитное общение в мессенджерах (WhatsApp, Viber, eMotion). Подключая тариф с абонентской платой, вы всегда сможете заранее планировать расходы на услуги мобильной связи ребёнка.

Также рекомендуем раз в неделю проверять баланс SIM-карты ребенка с помощью USSD-команды *100# или подключенные платные услуги, проверив их командой *583# (для абонентов МегаФона). Это поможет выявить случайно совершенные ребенком покупки в интернете.

Блокируем доступ к вредоносному контенту

Оградить ребёнка от подозрительных сайтов – верный способ защитить его. Для этого разработана услуга «Детский интернет» : она основана на постоянно обновляемой базе порталов и содержит более 500 миллионов проверенных ресурсов. Абонентская плата за услугу составляет всего 2 рубля в сутки. Подключить ее можно самостоятельно — например, для абонентов МегаФона, с помощью USSD-запроса *580#, что может сделать даже сам ребенок. А вот отключение доступно только взрослому — в салоне или через оператора контакт-центра.

Рассказываем ребёнку о возможных опасностях

Каждый пользователь мобильного интернета должен знать о наиболее распространенных способах мошенничества, таких как просьбы сообщить пароль, «липовые» акции, обновление антивируса. Нельзя отвечать на звонки и SMS с незнакомых номеров. Мошенники ежедневно изобретают новые способы обмана, которому подвержены, в первую очередь, дети. Разговаривайте со своим ребенком о возможных угрозах в интернете, он должен знать, как действовать в таких ситуациях.

Определяем местоположение