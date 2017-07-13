Пителинские активисты очистили берег озера Сегма от мусора

Волонтёры провели субботник на прибрежной территории.

Общество

В Пителинском районе активисты очистили берег озера Сегма от мусора. Субботник состоялся в рамках велопробега «Зеленая дорожка».

Как сообщает официальный сайт министерства природопользования Рязанской области, волонтёры собрали 10 мешков мусора. Участие в субботнике приняли представители администрации Пителинского района, Пеньковского сельского поселения, а также эко-волонтеры.

Для проведения акции организаторы не случайно выбрали формат велопробега. Он включает в себя не только приобщение к здоровому образу жизни, но и обращает пристальное внимание жителей к проблемам окружающей среды