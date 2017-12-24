http://7info.ru/news/world-society/pevica_rianna_ogorchila_poklonnikov_lishnim_vesom/
Певица Рианна огорчила поклонников лишним весом
Общество 322
Отметим, что многие поклонники заметно обеспокоены тем, что у знаменитости появились проблемы с лишним весом, пишет
Пятый канал .
Певица Рианна огорчила поклонников лишним весом
Общество 322
Звезда не стала прятать приобретенные килограммы, представ в кожаном плаще и черных босоножках на каблуке.
Известная американская исполнительница Рианна поделилась с пользователями социальных сетей новым снимком.
Звезда побывала на концерте рэпера Jay Z. Она не стала прятать приобретённые килограммы, представ в кожаном плаще и черных босоножках на каблуке.
Отметим, что многие поклонники заметно обеспокоены тем, что у знаменитости появились проблемы с лишним весом, пишет