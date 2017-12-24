Певица Рианна огорчила поклонников лишним весом

Звезда не стала прятать приобретенные килограммы, представ в кожаном плаще и черных босоножках на каблуке.

Общество

Известная американская исполнительница Рианна поделилась с пользователями социальных сетей новым снимком.

Звезда побывала на концерте рэпера Jay Z. Она не стала прятать приобретённые килограммы, представ в кожаном плаще и черных босоножках на каблуке.