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http://7info.ru/news/world-society/pevica_rianna_ogorchila_poklonnikov_lishnim_vesom/

Певица Рианна огорчила поклонников лишним весом
Звезда не стала прятать приобретенные килограммы, представ в кожаном плаще и черных босоножках на каблуке.

Общество   322

Известная американская исполнительница Рианна поделилась с пользователями социальных сетей новым снимком.

Звезда побывала на концерте рэпера Jay Z. Она не стала прятать приобретённые килограммы, представ в кожаном плаще и черных босоножках на каблуке.

Отметим, что многие поклонники заметно обеспокоены тем, что у знаменитости появились проблемы с лишним весом, пишет Пятый канал .