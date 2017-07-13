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http://7info.ru/news/world-society/pevica_natali_pohvastalas_otkrovennym_snimkom_posle_rodov/

Певица Натали похвасталась откровенным снимком после родов
Звезда предстала абсолютно без одежды, держа ну руках маленького сына.

Общество   11

Известная российская исполнительница Натали, которая недавно стала мамой, удивила общественность участием в откровенной фотосессии для журнала «Счастливые родители».

На фото, выложенном на обозрение публики в Instagram , 43-летняя звезда предстала абсолютно без одежды, держа ну руках маленького сына.

Отметим, что поклонники певицы остались довольны ее внешним видом. Многие отметили, что Натали выглядит моложе своих лет, передает Дни .