Певица Натали похвасталась откровенным снимком после родов

Звезда предстала абсолютно без одежды, держа ну руках маленького сына.

Общество

Известная российская исполнительница Натали, которая недавно стала мамой, удивила общественность участием в откровенной фотосессии для журнала «Счастливые родители».

На фото, выложенном на обозрение публики в Instagram , 43-летняя звезда предстала абсолютно без одежды, держа ну руках маленького сына.