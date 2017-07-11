Перед сном. Обзор новостей за 11 июля

Бывший председатель Рязанской городской Думы возглавил ПАО «Квадра». Мужчине, пострадавшему при взрыве газа в Полянах, требуется кровь. Во вторник в Рязани отключили воду на восьми улицах города

Общество

Мужчине, пострадавшему при взрыве газа в Полянах, требуется кровь . Кровь нужна любой группы, на обмен.

За полгода к врачам обратились более 1720 покусанных животными рязанцев. Среди животных выявлено 12 случаев лабораторно подтверждённого бешенства.



Бывший председатель Рязанской городской Думы возглавил ПАО «Квадра». Генеральным директором ПАО «Квадра» стал бывший председатель Рязанской городской Думы Семён Сазонов. В Группу компаний «Квадра» входят 20 электростанций, 230 котельных, а также тепловые сети общей протяженностью 5 463,1 км.

Рязанцы собрали 2,8 млн рублей в рамках марафона «С любовью к детям!». В благотворительной акции приняли участие 330 предприятий и организаций области, 106 физических лиц.

В Рязани проверили 63 аптеки. Глава региона Николай Любимов поручил продолжить работу по контролю за ценами в аптеках. Сравнительный анализ полученных данных показал, что разница цен на одноимённые лекарственные препараты не превышает 1,7%.

В Рязани впервые пройдёт чемпионат ползунков. Участникам соревнований предстоит преодолеть дистанции, соответствующие их возрасту.

Уроженца Рязани разыскивают по подозрению в причастности к особо тяжкому преступлению. Разыскивается 62-летний Сергей Васильевич Пронин.

Во вторник в Рязани отключили воду на восьми улицах города. Отключение связано с ремонтом на водопроводе.

Студенты со всей России съехались в Рязань для прохождения практики в РНПК . В течение трёх недель студенты перейдут от теории к практике, познакомятся с современными процессами и технологиями, применяемыми на передовом предприятии нефтяной отрасли.

Житель Рязанской области выращивал на приусадебном участке коноплю. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Рязани разыскивают пропавшую женщину. О судьбе Елены Соколовой ничего не известно с 22 июня 2017 года

В Рязани появилась ещё одна тематическая цветочная клумба. Клумбу высадили активисты ТОС совместно с работниками дирекции благоустройства города.