Парламент РФ усилит контроль за процессом законотворчества

Поддержка предпринимательства и регионов станут главными в повестке дня в новом году.

Общество

Парламент РФ усилит контроль за процессом законотворчества , при этом на повестке дня будут такие актуальные темы, как поддержка предпринимательс тва и регионов России.

Об этом заявили спикеры Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

«Каких бы аспектов мы ни касались, для нас самое главное — самочувствие субъектов Федерации и их поддержка… создание условий для того, чтобы каждый субъект РФ мог раскрыть свой потенциал, создал необходимый благоприятный деловой, инвестиционный климат», – сообщила в интервью «Известиям» Матвиенко.

Володин, в свою очередь, считает нужным ввести в практику широкое общественное обсуждение и профессиональную экспертизу законодательных инициатив, проходящих через Госдуму.

При этом парламент будет руководствоватьс я посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию.