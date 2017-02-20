Парковки в центре Воронежа станут платными

В настоящее время ищется инвестор, которому предстоит создать шесть тысяч парковочных мест.

Общество

Мэрия Воронежа приступила к поискам инвестора для создания платного парковочного пространства в городе. Об этом сообщает РИА Воронеж .

В настоящее время ищется инвестор, которому предстоит создать шесть тысяч парковочных мест. Парковки должны быть расположены на территории от Университетской площади до площади «Застава» и от Цирка до Чернавского моста. При этом первая половина из них должна быть готова уже к октябрю – ноябрю текущего года, а завершатся работы к 1 апреля 2018 года.

Ориентировочная стоимость работ по создании платных парковок составит от 100 до 160 миллионов рублей. С инвестором будет заключено концессионное соглашение на 10 лет. Минимум 25% доходов концессионера должна будет поступать в бюджет Воронежа.

Стоимость часа парковки не должна превышать 40 рублей в час. При этом она может изменяться в зависимости от заполняемости парковок.