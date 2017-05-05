Парад Победы порадует новинками военной техники

Ожидается «выход» бронеавтомобилей «Тигр», многотонных ракетных установок и «арктических многоножек».

Общество

Парад Победы порадует новинками военной техники, разработанной ВПК за последние годы в рамках программы вооружения – 2020.

Согласно информации, полученной «Известиями», помимо уже известных танков Т-14 «Армата» и бронеавтомобилей «Тайфун» на брусчатку Красной площади выйдут бронеавтомобили «Тигр», многотонные ракетные установки и «арктические многоножки».

Так, «Тигр» будет представлен в двух видах: с автоматическим стрелковым боевым модулям «Арбалет» и противотанковым комплексом «Корнет-Д1», способным пробивать 1,5 метра стальной брони.

Но главными звездами парада могут стать два арктических зенитных–ракетных комплекса: Тор-М2ДТ и «Панцирь–СА», созданные на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. «Арктическая многоножка» специально приспособлена для передвижения по болотистым почвам, не тонет в болотах и с легкостью преодолевает снежные торосы.

Зенитно-ракетные комплексы также предназначены для действия в суровых условиях и вооружены ракетами. способными сбивать вертолеты, самолеты и крылатые ракеты на высоте от 10 м до 10 км и расстоянии в 16-20 км.