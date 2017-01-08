Папа Римский отказался от услуг бронированного автомобиля

Понтифик заявил, что хочет быть ближе к простым людям.

Общество

Папа Римский Франциск ответил отказом на предложение использовать бронированный автомобиль для передвижения, пишет КП .

По словам священнослужителя, он осознает опасность, которой он подвержен в связи с активизацией террористической деятельности в мире. Однако понтифик заявил, что хочет быть ближе к простым людям.

Папа Римский добавил, что всегда беспокоится о тех, кто путешествует с ним и, за людей, которых он встречает в разных странах. «Господь всегда с нами» – заявил Франциск.