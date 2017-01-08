http://7info.ru/news/world-society/papa_rimskij_otkazalsja_ot_uslug_bronirovannogo_avtomobilja/
Папа Римский отказался от услуг бронированного автомобиля
Общество 103
Папа Римский Франциск ответил отказом на предложение использовать бронированный автомобиль для передвижения, пишет
КП .
Папа Римский отказался от услуг бронированного автомобиля
Общество 103
Понтифик заявил, что хочет быть ближе к простым людям.
Папа Римский Франциск ответил отказом на предложение использовать бронированный автомобиль для передвижения, пишет
По словам священнослужителя, он осознает опасность, которой он подвержен в связи с активизацией террористической деятельности в мире. Однако понтифик заявил, что хочет быть ближе к простым людям.
Папа Римский добавил, что всегда беспокоится о тех, кто путешествует с ним и, за людей, которых он встречает в разных странах. «Господь всегда с нами» – заявил Франциск.