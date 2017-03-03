Пациенты получат лекарство от рака через три-четыре года
Общество 101
В России разработали препарат от всех видов и стадий злокачественных опухолей
Заместитель директора Федерального медико-биологиче
«Наш препарат имеет рабочее название «Белок теплового шока» — по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия», — сказал Симбирцев.
По словам ученого, этот белок помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевы
«Дело в том, что для рентгеноструктур
Ожидается, что новое лекарство с учетом финальной стадии доклинических исследований станет доступно пациентам через три-четыре года. Тем не менее этот вопрос целиком зависит от того, удастся ли ученым найти источник финансирования.
Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известий» с профессором Андреем Симбирцевым: