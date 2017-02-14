Отныне в отделениях полиции можно вести съёмку

МВД России приняло соответствующий приказ.

Общество

МВД России отменило свой приказ о запрете вести в отделениях полиции фото- и видеосъёмку без разрешения начальников отделений. Это было сделано новым приказом ведомства, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

По данным ведомства, о новом приказе сообщил представитель МВД на заседании Верховного суда по иску активиста Яна Кателевского, который протестовал против данного запрета.

Кателевского задержали в апреле прошлого года в ходе съёмки, которую он вёл возле Раменского ОВД с целью получения доказательств, что земля, где паркуются автомобили сотрудников полиции, является муниципальной и захвачена незаконно. Ему помогали два других активиста. Спустя несколько дней их всех арестовали за неповиновение полицейским, а во время задержания запрещали записывать на диктофон общение со стражами порядка. Однако Кателевский записал на диктофон угрозы в свой адрес. Обнародование этих диктофонных записей вызвало бурную реакцию в обществе.