Отец Жанны Фриске раскрыл жуткие подробности ее болезни

Владимир Фриске рассказал о страшном недуге, унесшим жизнь его дочери Жанны.

Общество

Владимир Фриске посетил программу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и открыл секреты о страшном недуге, который погубил его дочь Жанну, сообщают Актуальные новости .

Отец Жанны заявил, что дочь постоянно страдала от сильнейших головных болей. Владимир рассказал, что во время отдыха в США Фриске ушла купаться и долго не возвращалась. Как выяснилось, Фриске перепутала небо и землю. Отметим, что поведение Жанны было странным даже во время ухода за сыном: однажды она чуть не положила малыша спать, держа его вниз головой.

Напомним, в июне 2013 года, спустя 2 месяца после рождения сына, у известной певицы диагностировали опухоль мозга.