Ошибки врачей в Тюмени стоили их работодателям 1,4 миллиона рублей

За неправильно оформленные больничные листы заплатят лечебные учреждения региона.

Общество

Из-за ошибок врачей при оформлении больничных листов лечебные организации Тюменской области сами должны будут заплатить за больничные листы пациентов.

За 66 листов нетрудоспособности, оформленных некорректно, придётся заплатить 1,4 миллиона рублей, сообщает URA.RU в понедельник, 20 февраля, со ссылкой на областной ФОМС. Речь идёт не о фальшивых больничных, а о несоблюдении правил при заполнении настоящих больничных листков, уточнили в ведомстве. Впрочем, в прошлые годы некорректных больничных было больше, налицо положительная динамика.

В регионе 114 медицинских учреждений имеют право выписывать больничные листы: 39 государственных и 75 частных клиник. Те из них, где врачи «проштрафились», вынуждены будут вернуть ФОМС почти 1,5 миллиона рублей.

Более 80 процентов этой суммы уже в досудебном порядке возвращено в бюджет фонда, сообщает издание.