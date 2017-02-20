Ошибки врачей в Тюмени стоили их работодателям 1,4 миллиона рублей
Общество 215
За неправильно оформленные больничные листы заплатят лечебные учреждения региона.
Из-за ошибок врачей при оформлении больничных листов лечебные организации Тюменской области сами должны будут заплатить за больничные листы пациентов.
За 66 листов нетрудоспособности, оформленных некорректно, придётся заплатить 1,4 миллиона рублей, сообщает
В регионе 114 медицинских учреждений имеют право выписывать больничные листы: 39 государственных и 75 частных клиник. Те из них, где врачи «проштрафились», вынуждены будут вернуть ФОМС почти 1,5 миллиона рублей.
Более 80 процентов этой суммы уже в досудебном порядке возвращено в бюджет фонда, сообщает издание.