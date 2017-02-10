Организация детского отдыха станет лицензированной деятельностью
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Около 60% лагерей и баз отдыха не имеют разрешения на оказания услуг дополнительного образования.
Организация детского отдыха станет лицензированной деятельностью в сфере дополнительного образования.
Соответствующий законопроект обяжет получить лагеря и базы отдыха вместо имеющейся сейчас воспитательной, образовательную лицензию до 1 января 2020 года
Об этом рассказали «Известиям» в Минобрнауки.
«Документ разработан с учетом предложений профильных ведомств и направлен на дальнейшее совершенствовани
Само Минобрнауки возьмет на себя обязанности уполномоченного правительством надзорного и контрольного органа исполнительной власти в этой сфере.
На данный момент контрольные функции над 40 тыс. организаций, занимающихся детским отдыхом распределены между 8 ведомствами.
Поводом для реорганизации работы детских лагерей стала трагедия, случившаяся летом прошлого года в Карелии, когда из-за непрофессионализ
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