Организация детского отдыха станет лицензированной деятельностью

Около 60% лагерей и баз отдыха не имеют разрешения на оказания услуг дополнительного образования.

Общество

Организация детского отдыха станет лицензированной деятельностью в сфере дополнительного образования.

Соответствующий законопроект обяжет получить лагеря и базы отдыха вместо имеющейся сейчас воспитательной, образовательную лицензию до 1 января 2020 года

Об этом рассказали «Известиям» в Минобрнауки.

«Документ разработан с учетом предложений профильных ведомств и направлен на дальнейшее совершенствовани е правовой базы, обеспечивающей повышение качества и безопасности детского отдыха и оздоровления», – заявили в ведомстве.

Само Минобрнауки возьмет на себя обязанности уполномоченного правительством надзорного и контрольного органа исполнительной власти в этой сфере.

На данный момент контрольные функции над 40 тыс. организаций, занимающихся детским отдыхом распределены между 8 ведомствами.

Поводом для реорганизации работы детских лагерей стала трагедия, случившаяся летом прошлого года в Карелии, когда из-за непрофессионализ ма вожатых утонули 14 детей.