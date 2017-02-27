Опрос: лишь 5% украинцев не используют русский язык

30% украинцев указали русский язык в качестве связующего фактора в отношениях между Россией и Украиной

Общество

Исследовательски й холдинг «Ромир» в конце 2016 года провел одновременный опрос жителей России и Украины. Цель опроса — выяснить, как жители оценивают отношения двух стран на данный момент. Согласно результатам исследования, 30% украинцев указали русский язык в качестве связующего фактора в отношениях между странами.

«Только 5% респондентов на Украине ответили, что не используют русский язык. Остальные же говорят на нем в семье (66%), используют его для общения с друзьями и знакомыми (61%), смотрят русскоязычное телевидение и фильмы (39%), применяют на работе (34%)», — сообщил «Известиям» президент «Ромира» Андрей Милехин.

По его словам, 78% украинцев ответили, что хотят, чтобы их дети говорили на русском языке. Противоположной точки зрения придерживаются 16% украинцев — они считают, что на Украине нужно говорить только на украинском языке.

В России в исследовании приняла участие тысяча человек в возрасте от 18 до 60 лет. На Украине — 500 человек той же возрастной категории.