Опрос: 61% крымских татар поддерживают Путина

Согласно исследованию ФАДН, еще около трети (31%) респондентов заявили, что их отношение к главе государства улучшилось

Общество

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) провело социологический опрос, согласно которому большинство крымских татар (61%) поддерживают политику президента России Владимира Путина, еще около трети (31%) заявили, что их отношение к главе государства улучшилось.

По словам руководителя ФАДН Игоря Баринова, 86% крымских татар оценивают ситуацию в регионе положительно. За три года со дня воссоединения Крыма с Россией почти половина крымских татар (46%) стали ощущать себя гражданами РФ. При этом гражданами Украины считают себя только 7% опрошенных.

«Подчеркну, что ситуация в Крыму среди крымско-татарско го населения очень непростая и мы не склонны ее идеализировать, но работаем над тем, чтобы люди ощутили реальные изменения в лучшую сторону», — сказал Баринов «Известиям».

Большинство опрошенных (61%) не одобряют политику Украины в отношении Крыма, а в поддержку Киева высказались лишь 13% опрошенных. На помощь со стороны украинских властей рассчитывают только 2% респондентов. 43% заявили, что США и страны Европы поступили неправильно, не признав вхождение Крыма в состав России.

«Одним из факторов негативного отношения к Украине стали продовольственна я и энергетическая блокада, организованная украинскими политиками», — подчеркнул Баринов.

Согласно данным опроса, социальное и экономическое положение крымско-татарско го населения заметно улучшилось. 75% респондентов в той или иной степени удовлетворены своей сегодняшней жизнью. 48% заявляют о стабильности материального положения. В целом же улучшение жизни замечает почти каждый третий опрошенный — 30%.

Опрос проводился с декабря 2016 по январь 2017 года. Крымские татары составляют 13% населения полуострова.