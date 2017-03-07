Опрос: 61% крымских татар поддерживают Путина
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Согласно исследованию ФАДН, еще около трети (31%) респондентов заявили, что их отношение к главе государства улучшилось
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) провело социологический опрос, согласно которому большинство крымских татар (61%) поддерживают политику президента России Владимира Путина, еще около трети (31%) заявили, что их отношение к главе государства улучшилось.
По словам руководителя ФАДН Игоря Баринова, 86% крымских татар оценивают ситуацию в регионе положительно. За три года со дня воссоединения Крыма с Россией почти половина крымских татар (46%) стали ощущать себя гражданами РФ. При этом гражданами Украины считают себя только 7% опрошенных.
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Большинство опрошенных (61%) не одобряют политику Украины в отношении Крыма, а в поддержку Киева высказались лишь 13% опрошенных. На помощь со стороны украинских властей рассчитывают только 2% респондентов. 43% заявили, что США и страны Европы поступили неправильно, не признав вхождение Крыма в состав России.
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Согласно данным опроса, социальное и экономическое положение крымско-татарско
Опрос проводился с декабря 2016 по январь 2017 года. Крымские татары составляют 13% населения полуострова.
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