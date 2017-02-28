Омские полицейские хотели как лучше, но ошиблись
Общество 108
Вместо антирекламы интернет-площадкам распространения наркотиков правоохранители ненароком сделали им рекламу.
Сотрудники полиции в Омске ошиблись и вместо антирекламы интернет-площадкам распространения наркотиков ненароком сделали им рекламу в социальных сетях.
Об этом
Омская полиция имела благое намерение предупредить широкий круг пользователей соцсетей о возможных спамовых рассылках, предлагающих запрещённые вещества. Но, в точности по пословице о благих намерениях, в своих предупреждениях модераторы сообществ не замаскировали адреса площадок, на которых идёт нелегальная торговля.
Пользователи вынуждены были несколько раз указать модераторам на их «забывчивость» и даже пригрозить обращением в полицию, тогда «рекламу» наркотиков в сети убрали.