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http://7info.ru/news/world-society/olga_buzova_nazvala_generalnogo_prodjusera_doma-2_vtorym_papoj/

Ольга Бузова назвала генерального продюсера «Дома-2» вторым папой
Ведущая подтвердила, что Алексей Михайловский покинул телестройку.

Общество   25

Популярная телеведущая Ольга Бузова высказалась на тему ухода генерального продюсера реалити-шоу «Дом-2» Алексея Михайловского, передает OAnews .

По словам знаменитости, она решила развеять все слухи по поводу его решения покинуть телестройку.

«Мои дорогие уже очень долго ходили различного рода слухи о том, что с проекта уйдет наш генеральный продюсер Алексей Михайловский. Хотелось бы развеять все домыслы по этому поводу. Для нас всех Леша был и будет главным наставником и другом. Уже 13 лет для меня он как второй папа. Он решил идти дальше и сделать абсолютно все для того, чтобы обустроить собственное счастье», – рассказывает Бузова.

Звезда отметила, что у Михайловского имеются большие семейные планы. Подробнее на Life .