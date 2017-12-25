Популярная телеведущая Ольга Бузова высказалась на тему ухода генерального продюсера реалити-шоу «Дом-2» Алексея Михайловского, передает OAnews .

По словам знаменитости, она решила развеять все слухи по поводу его решения покинуть телестройку.

«Мои дорогие уже очень долго ходили различного рода слухи о том, что с проекта уйдет наш генеральный продюсер Алексей Михайловский. Хотелось бы развеять все домыслы по этому поводу. Для нас всех Леша был и будет главным наставником и другом. Уже 13 лет для меня он как второй папа. Он решил идти дальше и сделать абсолютно все для того, чтобы обустроить собственное счастье», – рассказывает Бузова.