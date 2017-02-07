Одна из космических суперземель пропала из виду

Учёные перестали различать суперземлю, находящуюся в Солнечной системе.

Общество

Ученые потеряли из виду суперземлю, находящуюся в Солнечной системе, на расстоянии приблизительно 150 километров от нашей планеты, сообщают 7 февраля, во вторник, «Народные новости».

В ходе наблюдения за Солнечной системой астрономы не смогли обнаружить близкую к Земле суперземлю. Однако её существование не вызывает у специалистов сомнений. Рассчитана траектория этой суперземли: её год равен 10 тысячам лет на Земле, солнечный свет доходить до планеты, по земным меркам, раз в неделю, то есть она довольно тусклая, из-за чего увидеть её на небосводе сложно.

Учёные не теряют надежды обнаружить суперземлю в ближайшее время.

Суперземлёй называют класс планет, масса которых больше массы Земли, но меньше массы газовых гигантов. На сегодня во Вселенной открыто порядка 700 небесных тел, подходящих под категорию суперземли. Но эта статистика может измениться в любой момент, так как открытие суперземель в последние годы идёт очень активно.