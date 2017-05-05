Очевидцы поделились воспоминаниями о Дне Победы 9 мая 1945 года

Деятели искусства и науки рассказали, как встретили Победу 72 года назад

Общество

Представители искусства и науки поделились с «Известиями» своими воспоминаниями о Дне Победы 72 года назад — 9 мая 1945 года.

Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский рассказал, что услышал о победе над фашизмом по репродуктору, из которого примерно в 4 часа утра раздался голос Левитана. По словам президента факультета, после этого известия улицы центра Москвы заполонили толпы празднующих это известие людей.

— Все высыпали на улицу — обнимались, плакали, смеялись. Вокруг царила какая-то эйфория. Потом мы с мамой пошли на Красную площадь. Мне тогда было 15 лет, я сдавал экзамены на аттестат зрелости, — вспоминает учёный.

О Дне Победы 72 года назад рассказала и президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова. По ее воспоминаниям, на Красной площади в тот день «творилось что-то невообразимое». Москвичей захлестнуло ощущение всеобщей радости, люди обнимались и плакали.

— Мы прошли мимо американского посольства — тогда оно находилось в здании рядом с гостиницей «Националь». Американцы были нашими союзниками. У посольства собралась большая толпа. Мы им махали, кричали: «Победа!», — сказала Антонова.