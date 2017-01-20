Обезьяны от природы умеют считать

Американские учёные уверены, что обезьяны понимают числа на интуитивном уровне.

Общество

Макаки обладают врожденным «чувством числа» и способны отличать меньшее количество от большего – заявили американские учёные из университета Рочестера. Об этом пишет в пятницу, 20 января РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Communications.

Скептики не верили в то, что животные способны вести «подсчёт» объектов, а различие большего и меньшего количества объясняли разницей в площади, занимаемой этими объектами.

Нейрофизиолог Джессика Кантлон из университета Рочестера провела серию уточняющих опытов с макаками, взрослыми людьми, детишками и представителями племени боливийских индейцев цимане, чьё развитие соответствует уровню каменного века, а понятие счёта и умение считать у них отсутствует.

Людям и обезьянам показывали наборы точек на компьютерных экранах, при этом площадь, занимаемая ими, не зависела от количества точек, и просили подсчитать эти точки.

Взрослые американцы верно подсчитали точки в 92% примеров. Количество правильных ответов в группах обезьян, индейцев и детей приблизительно совпадало. Во всех случаях это был показатель между 78% и 90% случаев, который заведомо выше уровня случайного успеха.

На основании эксперимента учёные сделали уверенный вывод, что у животных, а также у людей, «не испорченных» цивилизацией, существует интуитивное «чувство числа», никак не связанное с образованием и подготовкой.

По мнению исследователей, интуитивная способность извлекать из окружающего пространства информацию, связанную с подсчётами имеет давние эволюционные корни, так как наличествует у людей и человекообразных обезьян.