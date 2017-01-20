Обезьяны некоторое время будут исполнять роль космонавтов

Российские ученые используют обезьян для определения действия на человека космических лучей.

Общество

Российские учёные в этом году начнут изучать влияние лучей открытого космоса на человека. Роль космонавтов в этом эксперименте будут исполнять обезьяны, сообщает в пятницу, 20 января, РИА Новости.

Пояснения для прессы дал директор по науке НИИ медицинской приматологии Российской академии медицинских наук Олег Вышемирский. По его словам, исследованиями, проводимыми в целях развития дальних полётов в космос, займутся четыре института. Это МГУ, дубнинский центр «Объединённый институт ядерных исследований физики», Институт медико-биологических проблем РАН и НИИ медицинской приматологии.

Задача научных учреждений – исследовать влияние открытых космических лучей (солнца, отдаленных звёзд и т.п.) на организм космонавта. В интересах науки и всего человечества на пять обезьян будут регулярно воздействовать излучением, похожим на космическое. Признаки негативного воздействия на организм приматов покажут испытателям, необходимы ли космонавтам в дальних полётах особые средства защиты (бункеры и т.п.)

Данная исследовательская программа финансируется за счёт Российского фонда фундаментальных исследований.