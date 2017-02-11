Обезьяны и собаки отлично разбираются в людях

Такие выводы сделали учёные на основании экспериментов с животными и профессиональными артистами.

Общество

Ученые провели эксперименты над собаками и обезьянами с участием профессиональных артистов, рассказывает ИА «Народные новости».

Целью экспериментаторов было выяснить, какие люди больше «нравятся» животным. Один артист перед животными изображал доброго ласкового героя пьесы, а другой – злого и жестокого.

Отыграв в экспериментальной постановке, актёры предложили собакам и обезьянам еду из рук. Те и другие разрешили себя покормить только тому человеку, что изображал добряка.

Благодаря эксперименту учёные могут с уверенностью утверждать, что животные оценивают поведение и поступки человека.