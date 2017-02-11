http://7info.ru/news/world-society/obezjany_i_sobaki_otlichno_razbirajutsja_v_ljudjah/
Обезьяны и собаки отлично разбираются в людях
Общество 89
Ученые провели эксперименты над собаками и обезьянами с участием профессиональных артистов,
рассказывает ИА «Народные новости».
Обезьяны и собаки отлично разбираются в людях
Общество 89
Такие выводы сделали учёные на основании экспериментов с животными и профессиональными артистами.
Ученые провели эксперименты над собаками и обезьянами с участием профессиональных артистов,
Целью экспериментаторов было выяснить, какие люди больше «нравятся» животным. Один артист перед животными изображал доброго ласкового героя пьесы, а другой – злого и жестокого.
Отыграв в экспериментальной постановке, актёры предложили собакам и обезьянам еду из рук. Те и другие разрешили себя покормить только тому человеку, что изображал добряка.
Благодаря эксперименту учёные могут с уверенностью утверждать, что животные оценивают поведение и поступки человека.